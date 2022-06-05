Голосование на всех участках завершилось в 20:00, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". (без названия) Председатель областной избирательной комиссии Гайса Капаков отметил, что явка в ЗКО составила 69,37%.
- В западном регионе, наши жители были наиболее активными, чем в соседних областях. Большое спасибо всем, кто принимал участие в голосовании, - сказал Гайса Капаков.
На 20:00 по времени Нур-Султана явка на республиканский референдум по всему Казахстану составила 67,65%. По данным Центральной комиссии референдума, в голосовании уже приняли участие 7 936 655 граждан. Самый высокий показатель явки в Туркестанской области – 80,66%. Самый низкий – в Алматы – 32,25%. Данные exit poll появятся ближе к полуночи. Предварительные итоги референдума начнут подводить завтра. В Казахстане прошел республиканский референдум. Участки открылись в 7:00 (по времени столицы) и работали до 20:00. Голосовать было разрешено гражданам РК, достигшим 18-летнего возраста. Референдум официально считался состоявшимся, так как на участки пришло больше половины казахстанцев с правом голоса.