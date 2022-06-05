Также в области ожидается сильный дождь, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На Уральск обрушился град (фото, видео) Иллюстративное фото из архива «МГ» По данным РГП "Казгидромет", шестого июня в области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.  
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь с грозой. В дневное время температура воздуха составит +28..+30, ночью похолодает до +15..+17.
  • В Атырау пройдет дождь. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +18..+20 градусов.
  • В Актобе - ясная погода. Днём столбики термометра покажут до +30..+32 градусов. Ночью ожидается дождь, похолодает до +14..+16 градусов.
  • В Актау переменная облачность. Днём ожидается до +28..+30 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов.
