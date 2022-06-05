Самый высокий показатель по республике наблюдается в Туркестанской области, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Меньше трех часов до закрытия участков референдума: в ЗКО явка составила 65% На 18:00 по времени столицы, явка на республиканский референдум по всему Казахстану составила 65,04%. Участие приняли более 7,5 миллиона казахстанцев. Лидируют по явке Туркестанская (78,24%) и Кызылординская (75,02%) области. В Западно-Казахстанской области явка составила 65,49%. Самая низкая явка по данным в Алматы - 29,82 процента. В Казахстане проходит республиканский референдум. Сегодня решается судьба проекта закона о внесении изменений в Конституцию страны. Участки открылись в 7:00 (по времени столицы) и будут работать до 20:00. Голосовать разрешено гражданам РК, достигшим 18-летнего возраста. Узнать свой участок можно по ссылке. В Уральске работает call-центр, где вы сможете задать вопросы о прохождении голосования. Референдум официально считается состоявшимся, так как на участки пришло больше половины казахстанцев с правом голоса.