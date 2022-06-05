По документам сотрудник полиции был в звании майора, судя по погонам, ещё капитан, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО на референдуме разоблачили полицейского Скриншот с видео Пятого июня в Казахстане проходит референдум. На одном из избирательных участков Бурлинского района произошёл курьёзный случай. При несении службы полицейского попросили предоставить документы. Но звания по удостоверению и по погонам не совпали. По документам страж порядка уже майор, а по погонам - капитан. Видеоролик с места был опубликован на You Tube - канале Beknur Srazhanov. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что звание майора полиции ему было присвоено 30 мая, а служебное удостоверение изготовлено в департаменте полиции ЗКО и вручено сегодня утром на избирательном участке. Данный сотрудник заступил на службу четвёртого июня в 23:00, в связи с усиленным вариантом несения службы, он не имел возможности поменять погоны.

