Столько смертей в области зарегистрировано за четыре месяца этого года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 48 младенцев скончались в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Из доклада министра здравоохранения Ажар Гиният стало известно, что за четыре месяца этого года в области умерло 48 детей первого года жизни. В аналогичном периоде прошлого года зарегистрировано на 16 смертей меньшее. В структуре причин младенческой смертности в области лидируют случаи:
  • в два раза увеличились случаи, возникающие в перинатальном периоде;
  • на 33% увеличились случаи с врождёнными пороками развития;
  • на 0,8% увеличились инфекционные и респираторные заболевания;
  • в 2,5 раза увеличились несчастные случаи.
С первого января 2022 года от COVID-19 умерли два ребенка.