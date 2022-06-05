Избирательный участок №92 располагается в ФОКе «Карачаганак» в Аксае, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
К референдуму помещение подготовили в соответствии со всеми требованиями. Общее число прикреплённых избирателей 1 458 человек. По состоянию на 13:00, проголосовало порядка 40%.
В социальных сетях получило распространение видео, демонстрирующее, что избиратели начали опускать свои бюллетени уже во время исполнения государственного гимна. Члены комиссии каждому избирателю предоставляют поясняющую информацию о правилах проведения голосования. Граждане, которые с лёгкой руки «папарацци» превратились в нарушителей, торопились и решили проголосовать, не дожидаясь никого. По данной ситуации были взяты объяснительные. В остальном подобных эксцессов на участке на данный момент не зарегистрировано.
- Мы начали свою работу в штатном режиме. Каждый избиратель информируется о правилах участия в голосовании. Касательно видео. На наш участок пришел пожилой мужчина со своей семьёй и попросил разрешения проголосовать пораньше в связи с состоянием здоровья. Его предупредили, что опустить бюллетень в специальную урну можно только после гимна. Были взяты объяснительные у этого гражданин и членов его семьи. Других нарушений на месте не было. Все мероприятия организованы по правилам, - пояснил председатель участковой избирательной комиссии Армат Исанов.
Наблюдатель, представитель ОО «Партиялық емес байқау орталығы» Касым Габдуллин сказал, что находится на участке с семи утра.
- Голосование проходит с соблюдением всех требований. Да, возникло недопонимание. И председатель, и члены комиссии все объясняют. Иных нарушений не допущено. Я буду здесь до вечера. Надеюсь, что все пройдёт в рамках закона. И обращает на себя внимание активность граждан, - поделился Габдуллин.
По данным на 14:00, бюллетени получили 53,43 % от общего количества граждан, включённых в списки. Референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участия.
