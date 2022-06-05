Обязательный порог явки на референдум преодолён, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». «Может жизнь станет лучше»: уральцы голосуют на референдуме В ЦИК сообщили, что согласно данным, представленным комиссиями по состоянию на 14:00, бюллетени получили 53,43 % от общего количества граждан, включённых в списки. Референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участия. По ЗКО предварительная явка составила 53,58%. На избирательных участках стабильная обстановка, массовых нарушений не зафиксировано.