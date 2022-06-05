- Прибывшие по сообщению инспектора патрульной полиции Еламан Тулешов и Нурбол Багитов установили, что жизни ребёнка угрожает опасность, и предприняли экстренные спасательные действия. Стражи порядка поднялись на девятый этаж по пожарной лестнице, предназначенной для эвакуации и спасли малыша, - рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что малолетний ребёнок находился один на балконе девятого этажа в одном из домов микрорайона Береке.По словам жителей, ребёнок выбрасывал с балкона различные предметы домашнего обихода. Он находился в квартире один. Мать мальчика установили.