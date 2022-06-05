14 из них располагаются в Аксае, остальные - в сельских округах, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Жители Бурлинского района голосуют на 34 участках Общее число избирателей 39 859 человек, из них порядка 30 тысяч – жители моногорода. Впервые принимает участие в голосовании Аслан Жакиев. Молодому человеку 18 лет. Он будущий стоматолог-дантист. По словам юноши, он пришёл проголосовать за «Новый Казахстан». На избирательном участке №87 новоиспечённому избирателю вручили символический сувенир. На участке №83 играет музыка. Он расположен в здании Детской школы искусств, и работники решили создать праздничное настроение. Как рассказала председатель участковой комиссии Лиза Какимгалиева, голосование проходит в обычном режиме. Большой поток граждан был утром после 7:00. Избиратели приходили с семьями. Действительно, на участки многие приходят с детьми. И стоит отметить, что будущим избирателям очень нравится даже такое участие, они важно позируют на фоне урн. Одна из избирательниц пожелала поделиться мнением. Представилась Евой Александровной.
- Я всегда хожу на выборы. Человек я ответственный и пунктуальный. Всю жизнь проработала в медицине, с 1967 года. За новостями в стране и мире слежу. У меня есть планшет с интернетом. Я поддерживаю любые реформы, которые пойдут на пользу стране. Нам нужны мир и стабильность. И меня крайне волнует уровень образованности общества. Надеюсь на лучшие перемены, - говорит женщина.
В районе определены 34 места для размещения агитационных материалов, основная масса в сельских населённых пунктах. На участке №77 тоже многолюдно. Здесь голосуют работники компании «Сичим». Стоит отметить, что по согласованию с компаниями, задействованными на Карачаганакском месторождении, организована возможность голосования для специалистов и рабочих, которые сегодня работают. Перевозку до пунктов голосования взяли на себя работодатели. В день референдума при аппарате акима Бурлинского района работает Саll-центр: 8 (771) 628-05-67 и 8 (71133) 40-0-43.