- Я всегда хожу на выборы. Человек я ответственный и пунктуальный. Всю жизнь проработала в медицине, с 1967 года. За новостями в стране и мире слежу. У меня есть планшет с интернетом. Я поддерживаю любые реформы, которые пойдут на пользу стране. Нам нужны мир и стабильность. И меня крайне волнует уровень образованности общества. Надеюсь на лучшие перемены, - говорит женщина.В районе определены 34 места для размещения агитационных материалов, основная масса в сельских населённых пунктах. На участке №77 тоже многолюдно. Здесь голосуют работники компании «Сичим». Стоит отметить, что по согласованию с компаниями, задействованными на Карачаганакском месторождении, организована возможность голосования для специалистов и рабочих, которые сегодня работают. Перевозку до пунктов голосования взяли на себя работодатели. В день референдума при аппарате акима Бурлинского района работает Саll-центр: 8 (771) 628-05-67 и 8 (71133) 40-0-43. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна Смирнова
Вам может быть интересно
Девочку ранили острым предметом в школе Атырау
Подозреваемого подростка задержали.
Как стирать пуховик и хранить его после зимы: простые советы
Простые рекомендации помогут правильно постирать пуховик и сохранить его форму и тепло до следующего сезона.
Рядом с ними жизнь налаживается: названы 4 знака Зодиака с особой энергетикой
Иногда перемены к лучшему начинаются не с удачи, а с человека, рядом с которым становится спокойнее жить и легче двигаться вперёд.
Как распознать дипфейк и не стать жертвой мошенников
Несколько простых шагов, которые спасут вас от мошенника.
Около 6 тысяч онкобольных состоят на диспансерном учёте в Атырауской области
Сейчас в области есть все возможности на 100% вылечить рак первой стадии.
Казахстанец Ербол Хамитов завоевал золото Паралимпиады-2026
Победа спортсмена улучшила позиции национальной команды в медальном зачёте.
Прогноз погоды на 14 марта: синоптики обещают потепление
В западных регионах Казахстана 14 марта ожидается переменная облачность без осадков и постепенное потепление.
Что происходит с рынком похоронных услуг в ЗКО
В 2025 году объём похоронных услуг вырос на 30,6%, хотя число умерших почти не изменилось.
Депутата Парламента из ЗКО назначили уполномоченным по вопросам семьи в Казахстане
Пост заняла Снежанна Имашева.