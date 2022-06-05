- Я всегда хожу на выборы. Человек я ответственный и пунктуальный. Всю жизнь проработала в медицине, с 1967 года. За новостями в стране и мире слежу. У меня есть планшет с интернетом. Я поддерживаю любые реформы, которые пойдут на пользу стране. Нам нужны мир и стабильность. И меня крайне волнует уровень образованности общества. Надеюсь на лучшие перемены, - говорит женщина.

Общее число избирателей 39 859 человек, из них порядка 30 тысяч – жители моногорода. Впервые принимает участие в голосовании Аслан Жакиев. Молодому человеку 18 лет. Он будущий стоматолог-дантист. По словам юноши, он пришёл проголосовать за «Новый Казахстан». На избирательном участке №87 новоиспечённому избирателю вручили символический сувенир. На участке №83 играет музыка. Он расположен в здании Детской школы искусств, и работники решили создать праздничное настроение. Как рассказала председатель участковой комиссии Лиза Какимгалиева, голосование проходит в обычном режиме. Большой поток граждан был утром после 7:00. Избиратели приходили с семьями. Действительно, на участки многие приходят с детьми. И стоит отметить, что будущим избирателям очень нравится даже такое участие, они важно позируют на фоне урн. Одна из избирательниц пожелала поделиться мнением. Представилась Евой Александровной.В районе определены 34 места для размещения агитационных материалов, основная масса в сельских населённых пунктах. На участке №77 тоже многолюдно. Здесь голосуют работники компании «Сичим». Стоит отметить, что по согласованию с компаниями, задействованными на Карачаганакском месторождении, организована возможность голосования для специалистов и рабочих, которые сегодня работают. Перевозку до пунктов голосования взяли на себя работодатели. В день референдума при аппарате акима Бурлинского района работает Саll-центр: 8 (771) 628-05-67 и 8 (71133) 40-0-43.