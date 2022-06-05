«Может жизнь станет лучше»: уральцы голосуют на референдуме
Голосование открылось на всех участках в 7:00, однако люди начали приходить раньше, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Председатель участка №465 Максут Галиев рассказал, что первый голосующий к ним пришёл в шесть утра. Через час они открылись.
- Мы подготовились. На открытии прозвучал гимн, а после все желающие начали оставлять заполненные бюллетени. В 7:15 начался наплыв людей. Все довольные, в настроении, - отметил Максут Галиев.
Пришедшие отмечают, что они пришли голосовать в надежде, что жизнь изменится к лучшему. Пожилая пара Семён и Нина Железновы рассказали, для них главное - регулирование цен в стране.
- Ничего не поняли, пришли, выполнили свой долг. Хоть бы жизнь стала лучше, пенсия маленькая, цены высокие. Всё дорого, старикам не под силу! Лекарства дорогие. Раньше жили намного лучше и сейчас желаем, чтобы всё наладилось, - говорит Нина Железнова.
Ещё один голосующий Серик Каипбергенов сказал - для него важно, чтобы молодёжи дали свободу.
- Нужно, чтобы в мажилисе и парламенте были новые лица. Сейчас там старая команда. Необходимо дать дорогу молодым. Ведь сейчас много образованных и грамотных людей, - отметил мужчина.
Стоит отметить, голосование продлится до 20:00. По данным на 10:00 по времени столицы, на референдуме проголосовало 3 351 425 казахстанцев. Предварительная явка в ЗКО составила более 32%.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
