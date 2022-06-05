По данным на 10:00 по времени столицы на референдуме проголосовало 3  351 425 казахстанцев, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Референдум: предварительная явка в ЗКО составила более 32% Предварительная явка на референдуме составила 28,59%, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Явка по регионам по состоянию на 10:00 по времени столицы:
  • по Акмолинской области - 26,63%
  • по Актюбинской области - 25,62%
  • по Алматинской области - 28,53%
  • по Атырауской области - 29,87%
  • по Западно-Казахстанской области - 32,2%
  • по Жамбылской области - 32,16%
  • по Карагандинской области - 33,56%
  • по Костанайской области - 30,14%
  • по Кызылординской области - 28,87%
  • по Мангистауской области - 23,67%
  • по Павлодарской области - 33,14%
  • по Северо-Казахстанской области - 34,17%
  • по Туркестанский области - 33,15%
  • по Восточно-Казахстанской области - 29,88%
  • по Нур-Султану - 24,18%
  • по Алматы - 13,91%
  • по Шымкенту - 34,19% (самая высокая явка).
В Казахстане проходит республиканский референдум. Сегодня решается судьба проекта закона о внесении изменений в Конституцию страны. Участки открылись в 7:00 (по времени столицы) и будут работать до 20:00. Голосовать разрешено гражданам РК, достигшим 18-летнего возраста. Узнать свой участок можно по ссылке. В Уральске работает call-центр, где вы сможете задать вопросы о прохождении голосования.