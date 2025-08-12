Ход реализации значимых проектов в Уральске проверил аким Западно-Казахстанской области.

Реконструкция театров, берегоукрепление и благоустройство: какие проекты реализуются в Уральске

11 августа 2025 года аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев ознакомился с ходом работ на ряде социальных и инфраструктурных объектов города Уральска.

Первым пунктом программы стало посещение берегоукрепительных работ на реке Жайык в районе Курени. Реализация проекта направлена на предотвращение подтоплений, защиту прибрежных территорий и сохранение экологического баланса реки.

Далее глава региона осмотрел реконструкцию Русского драматического театра имени А.Н. Островского. Обновление здания позволит создать комфортные условия для зрителей и работников театра, а также расширить возможности для проведения культурных мероприятий.

Следующим объектом стал Казахский драматический театр имени Х.Букеевой, где ведётся масштабная реконструкция. В ходе работ особое внимание уделяется сохранению архитектурного облика здания и улучшению технического оснащения сцены.

Кроме того, Нариман Турегалиев посетил стелу в Уральске, являющуюся одной из знаковых достопримечательностей города. Здесь рассматриваются предложения по её благоустройству и улучшению прилегающей территории.

Завершающим этапом визита стало посещение площади имени С.Датова, где идёт благоустройство территории. Планируется создание современного общественного пространства для отдыха горожан и проведения массовых мероприятий.

По итогам объезда Нариман Турегалиев подчеркнул значимость каждого из проектов.