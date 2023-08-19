Реконструкцию перрона и рулежной дорожки проведут в аэропорту Уральска
По информации пресс-службы ТОО «Международный аэропорт «Орал», ТОО AerAnT стало победителем объявленного конкурса на выполнение работ по разработке проекта реконструкции рулёжной дорожки и перрона аэропорта Уральска. Согласно техзаданию, подрядчику нужно до конца года завершить работу по проектированию.
— Разработка ПСД на реконструкцию покрытий проводится для приведения характеристик рулёжной дорожки и перрона аэропорта Уральска для возможности эксплуатации принимаемых воздушных судов в соответствие с требованиями норм. Помимо реконструкции предусмотрят усиление покрытий рулежной дорожки и перрона асфальтобетоном, а также строительство водосточно-дренажной системы для сбора поверхностных вод с очистными сооружениями поверхностного стока, установка светосигнального оборудования, мачт освещение перрона, оборудование площадки для обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями, — уточнили в пресс-службе аэропорта.
Вместе с тем, в воздушной гавани подчеркнули, что состояние аэродромных покрытий на сегодня является сдерживающим фактором развития аэропорта.
– В этом году запланировано проведение их текущего ремонта, параллельно будет разработан проект реконструкции аэродрома, начало которой запланировано на следующий год. Подготовка проекта реконструкции и последующая реконструкция аэродромных поверхностей позволит снять настоящие существенные ограничения по обслуживанию воздушных судов, что позволит принимать большее количество воздушных судов, — отметили в аэропорту.
Напомним, с февраля этого года у воздушной гавани новый профильный инвестор. Компанию — оператора международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой купил консорциум, состоящий из двух казахстанских компаний и одной российской, что наделала немало шума в казахстанском обществе. Последняя — управляющая компания «Аэропорты Регионов», специализирующаяся на профессиональном управлении воздушными гаванями с сохранением контроля за казахстанскими инвесторами.
Обладатель 49% акций, бизнесмен Даулетхан Килыбаев заявил, что они не выкупали аэропорт у государства, а лишь взяли его в доверительное управление. С тех пор техническое оснащение воздушной гавани постоянно обновляется.
