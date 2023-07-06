Член общественного совета области Азамат Мусилов говорит, что проект реконструкции улицы Шолохова видел ещё в 2020 году и он был совсем другой. Никаких конструкций предусмотрено не было.

— Там не было никаких сооружений, была основная дорога. Был рассмотрен вариант расширения дороги, а по бокам предусмотрены обычные тротуары и остановочные павильоны. В последнем изменении мы получили вот такое сооружение, плюс к нему здесь будут находится столбы освещения. Которые, по моему мнению, будут мешать движению. Раньше улица Шолохова была объездной, но сейчас она находится в середине города. И мы должны помнить, что на этой улице живут и работают люди. Около 100 предпринимателей остаются за бортом, потому что их интересы не учли при строительстве, не предусмотрели подъездные пути. На диалог к ним не выходят, ни акимат, ни подрядчик, ни заказчик в лице КПО б.в. Я считаю, что проект необходимо изменить. Существует термин — внесение изменений без изменения стоимости проекта, — говорит Азамат Мусилов.

Предприниматель Андрей Леонтьев содержит автосервис на улице Шолохова. Его волнует не только вопрос задержки по срокам реконструкции дороги, но и планировка непонятного «островка». Предприниматель считает, что из-за поднятия дороги будет немало проблем, к тому же заезд в его сервис строить не будут.

— Как будет это все? Как будут дорожники снег убирать зимой? У меня и парковка была и подъезд к сервису, там озелененная зона есть. А сейчас дорогу подняли и мы оказались внизу. Как к нам будут заезжать машины? Даже если за свой счёт буду асфальт класть, мне что, бордюры и зелень в асфальт закатывать? Сроки задерживают, сказали первого числа закончат. Мы же из-за этого в пол силы работаем, — сетует бизнесмен.

Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Азамат Мусилов говорит, что небольшие «островки» нужны для разделения проезжей части и пешеходной зоны. Также по проекту там предусмотрены столбы освещения.

— Сумма проекта — 4,2 миллиарда тенге, подрядчиком выбрали ТОО «Адал Арна», работы начали с 14 мая. Сейчас идёт ремонт первого отрезка от улицы Сырыма Датова до улицы Сергей Тюленина протяженностью 1,3 километра. Как видите, обустройство тротуара уже завершено, начата укладка черного щебня — это нижний слой асфальта, 10 сантиметров. Далее будет обустройство крупно зернистого слоя и верхнего слоя дороги. В целом работы идут в штатном режиме, но есть помехи. Старые сети, связи, коммуникации и колодцы переносятся за пределы основной дороги. Всё это занимает время. На островке мы установим освящение, машина физически не сможет подняться на высокий тротуар. Участниками дорожного движения являются пешеходы и водители, поэтому мы должны обустроить зону тротуара, тем самым обеспечить им безопасность. Подъездные пути предприниматели будут делать за счёт своих собственных средств. В данном случаи строится только дорога, тротуар и освящение. Все работы ведутся согласно проекту, — говорит руководитель ЖКХ.

По словам Азамата Халелова проект рассчитан на два года, но дорожные работы, а именно проезжую часть, хотят завершить в этом году. Перекрытый участок планировали сдать в первых числах июля, но из-за постоянных препятствий сроки сдвигаются, поэтому закончить работу постараются до конца месяца.

Также для партийного контроля объект посетили депутаты Amanat Снежанна Имашева и Нартай Сарсенгалиев.

— В ЗКО хорошими считаются только 46% дорог, но мы дали обещание народу, что цифра будет доведена до 76%. Поэтому в течении пяти лет партия будет наблюдать за строительством дорог. По улице Шолохова никаких нареканий нет, но есть другие проблемные участки по области. Мы ещё не встречались с местными предпринимателями, но мы в курсе, что им придется нести дополнительные расходы на строительство подъездных путей. Думаю, вопрос задать нужно подрядчику, может в какой-то части они смогут нам помочь, — говорит Снежанна Имашева.

Напомним о том, что улицу Шолохова закрыли на ремонт 14 мая, от улицы Сырыма Датова до Сергей Тюленина. На этом отрезке находится 35 предприятий, поэтому в интересах горожан ремонт планировали закончить до конца июня.