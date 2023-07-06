Мяч за 50 тысяч тенге собирались купить в спортклубе Уральска

Во время мониторинга плана государственных закупок борцы с коррупцией выявили факты завышения закупочных цен на товары.

К примеру, центр досуга планировал приобрести 30 ноутбуков по цене 550 тысяч тенге за штуку, на общую сумму 16,5 миллиона тенге. При этом медианная цена на данный товар составляла 219 тысяч тенге. Таким образом предприятие завысила сумму закупа в два раза.

После рекомендации антикоррупционной службы центр досуга пересмотрел цены пункта плана государственных закупок. Таким образом удалось предотвратить неэффективное использование бюджетных средств на сумму 9,9 миллиона тенге.

Аналогичное завышение цен допустили при планировании госзакупок в спортивном клубе, где собирались закупить 50 мячей по 50 тысяч тенге за штуку, на общую сумму 2,5 миллиона тенге.

При этом, медианная цена на данный товар составляла 5 900 тенге.

Руководству спортивного клуба также пришлось пересмотреть закупочную стоимость товара, после чего удалось сэкономить два миллиона бюджетных денег.

В целом, с начала года в результате антикоррупционного мониторинга планов государственных закупок уменьшена закупочная стоимость товаров на 1,9 миллиард тенге.