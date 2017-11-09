После данного случая сотрудниками департамента по охране общественного здоровья были проведены лабораторные исследования продукции из магазина, где был куплен фарш для мант, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель департамента по охране общественного здоровья Жайдар КУРМАНОВ, в этом году действительно был случай, когда от отравления мантами умерла женщина, а ее трое детей попали в инфекционную больницу. - По данному факту нами было проведено расследование. Со слов отравившихся детей, мы нашли магазин и закупили там всю необходимую продукцию для проведения анализов. Нужно отметить, что закуп был осуществлен спустя 5 дней. А та партия фарша, от которой произошло отравление, была на тот момент полностью реализована. При лабораторных исследованиях приобретенной продукции сальмонелёзной инфекции не было обнаружено, - отметил Жайдар КУРМАНОВ. Также в ходе следствия выяснилось, что манты, которыми отравилась семья, ели в течение четырех дней. - Кроме того, один ребенок при проведении эпидемиологического анализа указал, что их холодильник на тот момент работал с перебоями. К тому же если бы они своевременно обратились в больницу и вызвали скорую, то летального исхода не было бы, - пояснил Жайдар КУРМАНОВ. Напомним, 46-летняя женщина скончалась после того, как поела манты на ужин у себя дома, а ее трое детей были доставлены в инфекционную больницу с отравлением. В продуктах, от которых отравилась женщина, была выявлена сальмонелла. Санврачи начали проверку поставщиков фарша.