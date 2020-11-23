Родители просят, чтобы их дети ходили в дежурные группы в школу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В средней школе №24 родители пятиклассников собрались писать заявления о приеме их детей в дежурные классы. - Да, у моей приятельницы в этой школе учится ребенок в 5 классе. Собравшись с родителями, они решили написать заявление на имя директора школы об открытии дежурного 5 класса. Так может, и остальным школам так сделать? - вопрошает жительница Александра Тыщенко. - Разве это учеба онлайн?! К слову, таких разговоров в последнее время - немало. Атыраучане надеятся, что их пятиклассники, как и младшеклассникики, будут ходить в школу. Однако эти на брифинге региональной службы коммуникаций руководитель областного управления образования Саткан Есенгалиев и заместитель главного государственного санврача Атырауской области Гульназ Ирбатырова отметили, что пока на сегодняшний день, с учетом эпидемиологической ситуации, рекомендации Минздрава РК остаются теми же - обучение проводить в онлайн-режиме. - Офлайн-режим сохранять только для 1-4 классов в дежурных группах и малокомплектных школах, - сказала Гульназ Ирбатырова. Саткан Есенгалиев также подтвердил, что вторая четверть для учащихся 5-11-х классов атырауских школ будет дистанционной. Тем временем, в некоторых школах города стали раздавать договора о пребывании ребенка в школе: там указано, что форма должна быть соответствующей, и что школа обязана вести кружки и факультативы. Возможно, поэтому родители подумали, что дети в скором времени пойдут учиться в школу. Лина ОЙЛОВА