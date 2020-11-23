Школьники обеспечены компьютерами на возвратной основе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 23 ноября, на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя управления образования ЗКО Светлана Темиргалиева рассказала, что в первую очередь компьютерами и интернетом обеспечены дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети с особыми образовательными потребностями и из малообеспеченных семей. - 18 тысяч компьютерных устройств было выдано учащимся на возвратной основе. Компьютеры находятся  на балансе школ, - пояснила Светлана Темиргалиева. Со слов Светланы Темиргалиевой, во ІІ четверти 2-11-х классах проводится одна суммативная работа за раздел и одна суммативная работа за четверть по предметам, по которым предусмотрено оценивание. - Рекомендуется проведение СОР в 2-11 классах с 3 по 15 декабря 2020 года, СОЧ во 2-11 классах - с 21 декабря, - сказала заместитель руководителя управления образования ЗКО. - Учебные предметы, по которым проводятся СОР и СОЧ, определяются в соответствии с рабочим учебным планом школы. В условиях карантина учебные достижения обучающихся оцениваются формативно с выставлением баллов. При этом максимальный балл за формативное оценивание должен составлять от 1 до 10 баллов в 2-11-х классах. К слову, если у родителей школьников области возникли какие-либо вопросы, они могут их задать в Call-центре управления образования ЗКО по номеру 1301.