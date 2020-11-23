В Актюбинской области с 16 по 20 ноября проводилась операция "Допинг", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". У жителя Атырау изъято 45 кг марихуаны Иллюстративное фото с сайта nan-ufa.ru В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что в период проведения операции выявлено 4 уголовных правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. - Выявлено 4 факта административных правонарушений в отношении 4 медицинских работников. Обнаружено и изъято 1 кг марихуаны, под ответственное хранение передано: 2500 ампул фентанила, 90 ампул морфина, 2700 ампул промедола, - рассказали в пресс-службе полиции Актюбинской области. Управление по противодействию наркопреступности департамента полиции Актюбинской области обращает внимание широкой общественности на пагубное влиянии наркотиков, а также предупреждает, что за правонарушения, связанные с употреблением и распространением наркотиков, предусматриваются административная и уголовная ответственность.