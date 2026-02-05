В специализированном межрайонном суде по уголовным делам начался процесс по громкому ДТП, которое произошло 23 сентября 2025 года по улице М. Маметовой. На дороге столкнулись Chevrolet Cobalt и Toyota Mark X. В аварии погибли две пассажирки Chevrolet 41 и 32 лет. Как позже выяснилось они оказались родными сестрами. Дело рассматривает судья Асланбек Дюсенгалиев.

На скамье подсудимых 50-летний Рауан Изабасаров, водитель Chevrolet. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как следует из обвинительного акта, в день трагедии подсудимый, двигаясь по улице Маншук Маметовой, при повороте налево в сторону улицы Абубакира Кердери не уступил дорогу Toyota Mark X, которая ехала в противоположном направлении.

По словам государственного обвинителя, Изабасаров допустил несколько нарушений правил дорожного движения. В результате столкновения пассажирка Маржангуль Нургалиева в тот же день скончалась в реанимации. Вторая пассажирка, Акгулим Нургалиева, не приходя в сознание, умерла спустя семь суток.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти Маржангуль Нургалиевой стали множественные повреждения внутренних органов, переломы костей и кровоизлияние в мозг. Её сестра также получила тяжёлые черепно-мозговые травмы, включая кровоизлияние в мозг и открытую черепно-мозговую травму.

По словам родственников погибших женщин, они ехали в такси. У Акгулим Нургалиевой остались 15-летний сын и двухлетняя дочь. А младшая сестра Маржангуль 25 сентября должна была отпраздновать свадьбу.

Отметим, что подсудимый изъявил желание, чтобы его дело рассматривали присяжные заседатели. Отбор присяжных назначен на 20 февраля.