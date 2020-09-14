Фото с сайта azh.kz 6 сентября 47-летний Нуралы Нуртлеуов выехал на мотоцикле в степь искать свой пропавший табун лошадей и не вернулся. 7 сентября его семья обратилась в районный акимат, после чего на поиски выехали сотрудники ЧС на двух транспортных средствах и добровольцы из местных жителей, затем к ним подключились полицейские со служебной собакой. В ходе поисков в степи были обнаружены сначала одеяло от мотоцикла и камча, затем и мотоцикл, но самого фермера пока найти не удалось. 12 сентября у здания акимата района собрались родственники Нуралы. В руках они держали его увеличенное фото, а также плакаты «Әділдік орнасын» («Должна быть справедливость»), «Құзырлы органдар жұмыс істесін» («Компетентные органы должны работать»), «Жылыойдағы бассыздық Елбасына жолдансын» («Доложить президенту о том, что творится в Жылыойском районе»), «Қылмыскер табылсын» («Найти преступника»). Люди уже почти уверены, что Нуртлеуова нет в живых, потому что его убили скотокрады, и даже выкрикивали имя человека, который, по их мнению, это сделал. – Был бы жив, он бы уже вернулся. Мы предполагаем, что его убили, и подозреваем одного известного здесь скотокрада со своими подручными. Он давно промышляет кражами скота, и почему-то всегда остаётся безнаказанным, совсем обнаглел! – говорит, не сдерживая слёз, одна из родственниц. – Пусть найдут хотя бы тело моего сына. Полиция обещала устроить встречу с подозреваемым, но не показала его. Если он задержан, то где он? – говорит 80-летняя мать пропавшего фермера. – Я брат Нуралы. Полиция утверждает, что если не найдется тело Нуралы, то не будет и уголовного дела. Этот (называет имя и фамилию – Л.К.) раньше занимался скотокрадством, а теперь начал людей похищать, – говорит Койбагар Нуртлеуов. Вышедший к людям аким Жылыойского района Халел Жамалов призывал всех успокоиться и проявить терпение. Позднее начальник районного отдела полиции Ерболат Досмагулов сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК «Убийство», создана оперативно-следственная группа. К поискам пропавшего фермера подключили вертолёт, но пока они безрезультатны. JsRet9kF5O8 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.