Очень сложно говорить ребенку, что нет денег на лечение - мама больного мальчика из УральскаВ свои три года Раяна Нурболат не умеет разговаривать, ходить и даже сидеть, а в последнее время и вовсе начала терять зрение, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Трехлетней малышке из Уральска не хватает 200 тысяч тенге на лечение Фото предоставлено Айнур Курмантаевой Полностью диагноз ребенка звучит как гидроцефалия, поликистоз, множественные атрофические изменения вещества головного мозга и симптоматическая эпилепсия. По словам мамы малышки Айнур Курмантаевой, Раяна появилась на свет с такими заболеваниями. Девочку время от времени мучают судороги и периодическая рвота. – Дочери три года, но она значительно отстает от своих сверстников не только в умственном плане, но и в психическом. Раяна не ходит, не садится, не разговаривает, голова увеличивается в размерах. Она даже не видит ничего, из-за этих диагнозов дочь начала стремительно терять зрение. Мне очень больно видеть такое состояние своего ребенка. Хочется помочь, облегчить ее страдания, но я беспомощна, - говорит Айнур Курмантаева. Кроме Раяны в семье растет еще один ребенок. Айнур не может выйти на работу, так как ей не с кем оставлять детей. Глава семейства работает на рынке, торгует аксессуарами для телефонов, зарабатывает около 60 тысяч тенге в месяц. – Этих денег нам хватает лишь на аренду жилья и покупку продуктов. Позволить дорогостоящее лечение для Раяны мы себе не можем. Но и сидеть сложа руки я тоже не могу. На днях договорилась с клиникой в Алматы, специалисты обещали сделать пересадку стволовых клеток, после чего должно наступить улучшение состояния Раяны. Для этого требуется около 1,2 млн тенге, эти деньги мы смогли собрать самостоятельно, брали в долг, продали все, что могли. Но после пересадки Раяне необходима постоянная реабилитация. В Уральске такие процедуры не проводятся. Помочь обещали врачи из города Актобе. Но на поездку у нас нет денег, да и на первичный прием врача, на трехчасовое ЭГ, УЗИ почек и ЛФК тоже нет денег. Такие процедуры обязательны после пересадки стволовых клеток, - рассказывает женщина. Всего на поездку и реабилитацию в городе Актобе семье требуется около 200 тысяч тенге. Родители Раяны обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой откликнуться на их беду. – Понимаю, что сейчас всем нелегко. Но мы очень надеемся на помощь, протяните нам руку помощи в столь тяжелое для нас время. Помогите собрать эти деньги, ведь без реабилитации пользы от пересадки не будет. Не оставляйте нас наедине с нашей бедой, - просит Айнур Курмантаева. Все, кто желает помочь семье, могут перечислить средства на карту Kaspi Gold: 5169 4931 5777 0994 ИИН: 95 11 04 45 11 15 Счет привязан к номеру 8776 947 00 07  