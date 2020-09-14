Фото предоставлено Айнур Курмантаевой Полностью диагноз ребенка звучит как гидроцефалия, поликистоз, множественные атрофические изменения вещества головного мозга и симптоматическая эпилепсия. По словам мамы малышки Айнур Курмантаевой, Раяна появилась на свет с такими заболеваниями. Девочку время от времени мучают судороги и периодическая рвота. – Дочери три года, но она значительно отстает от своих сверстников не только в умственном плане, но и в психическом. Раяна не ходит, не садится, не разговаривает, голова увеличивается в размерах. Она даже не видит ничего, из-за этих диагнозов дочь начала стремительно терять зрение. Мне очень больно видеть такое состояние своего ребенка. Хочется помочь, облегчить ее страдания, но я беспомощна, - говорит Айнур Курмантаева. Кроме Раяны в семье растет еще один ребенок. Айнур не может выйти на работу, так как ей не с кем оставлять детей. Глава семейства работает на рынке, торгует аксессуарами для телефонов, зарабатывает около 60 тысяч тенге в месяц. – Этих денег нам хватает лишь на аренду жилья и покупку продуктов. Позволить дорогостоящее лечение для Раяны мы себе не можем. Но и сидеть сложа руки я тоже не могу. На днях договорилась с клиникой в Алматы, специалисты обещали сделать пересадку стволовых клеток, после чего должно наступить улучшение состояния Раяны. Для этого требуется около 1,2 млн тенге, эти деньги мы смогли собрать самостоятельно, брали в долг, продали все, что могли. Но после пересадки Раяне необходима постоянная реабилитация. В Уральске такие процедуры не проводятся. Помочь обещали врачи из города Актобе. Но на поездку у нас нет денег, да и на первичный прием врача, на трехчасовое ЭГ, УЗИ почек и ЛФК тоже нет денег. Такие процедуры обязательны после пересадки стволовых клеток, - рассказывает женщина. Всего на поездку и реабилитацию в городе Актобе семье требуется около 200 тысяч тенге. Родители Раяны обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой откликнуться на их беду. – Понимаю, что сейчас всем нелегко. Но мы очень надеемся на помощь, протяните нам руку помощи в столь тяжелое для нас время. Помогите собрать эти деньги, ведь без реабилитации пользы от пересадки не будет. Не оставляйте нас наедине с нашей бедой, - просит Айнур Курмантаева.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.