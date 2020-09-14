Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно новому постановлению главного санврача области, действие ограничительных мер на территории Атырауской области продлено c 00.00 14 сентября до 00.00 28 сентября. В постановление были внесены следующие изменения: -деятельность объектов культуры, театров, библиотек, музеев, при заполняемости не более 50% от общей вместимости, но не более 50 человек с соблюдением социального дистанцирования, шахматной рассадки, проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима, регистрация на портале InfoKazakhstan.kz; -деятельность бассейнов с 09:00 часов до 22:00 часов впризаполняемости не более 30%, но не более 50 человек, по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима, регистрация на портале InfoKazakhstan.kz; -деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутики), торговых сетей с 09:00 часов до 22:00 часов при заполняемости не более 30% от общей вместимости из расчёта соблюдения социального дистанцирования из расчёта 4 кв. м на 1 посетителя, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима; -деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, реабилитационных центров с группой не более 15 человек по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима; -деятельность СПА-центров, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра из расчёта не менее 4 кв. м на 1 посетителя по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима, регистрация на портале InfoKazakhstan.kz; -деятельность тренажёрных залов, фитнес-центров, спортивных секций, спортивно-оздоровительных центров при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, при наличии бактерицидных ламп, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима; по предварительной записи, соблюдения масочного режима и социальной дистанции, регистрация на портале InfoKazakhstan.kz; -деятельность государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, деятельность которых разрешена, с соблюдением социального дистанцирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Перевод не менее 60% сотрудников на дистанционную форму работы при штатном расписании более 30 сотрудников. В выходные и праздничные дни приостановить деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, реабилитационных центров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.