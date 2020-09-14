Иллюстративное фото из архива "МГ" Отметим, что в этом сезоне ФК «Акжайык» еще не проводил официальных матчей. В активе местного клуба только две товарищеские игры с «Актобе». Они завершились поражениями со счетом 0:2 и 0:3. - Из-за пандемии коронавируса открытие чемпионата было отложено. Это был сложный для команды период. На полтора месяца был прерван тренировочный процесс. Поэтому за пять месяцев мы сыграли только два товарищеских матча в Актобе. Сейчас вылетаем в Алматы. Чемпионат стартует 15 сентября. Первый матч мы сыграем с клубом СДЮСШОР №8 из Нур-Султана», – рассказал главный тренер ФК «Акжайык» Артур Авакянц. В этом сезоне 14 команд Первой лиги будут разбиты на две конференции. «Акжайык» проведет в Алматы 6 матчей. Они будут проходить через два дня на третий. Затем 10-дневный перерыв и команды всей конференцией переместятся в Шымкент, где также сыграют по одному матчу по круговой системе. - Нашими соперниками станут клубы «СДЮСШОР №8» из Нур-Султана, «Жетысу-Б» из Талдыкоргана, «Академия Онтустик» из Шымкента, «Кайрат-Жастар» из Алматы, «Шахтер-Булат» из Темиртау и «Атырау». Специалисты прогнозируют, что судьба путевки в Премьер-лигу может решиться в западноказахстанском дерби. Клуб «Атырау» сохранил свой сильный состав. Нам необходимо занять первое место в своей конференции, - отметил Артур Авакянц. Отметим, что недавно ФК «Акжайык» был оштрафован на 223 млн тенге управлением государственных доходов. Выяснилось, что клуб не вставал на налоговый учет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.