Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, всего за прошедшие сутки по Казахстану выявлено 52 человека с положительным ПЦР на COVID-19, по ЗКО - 6 человек. - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции по РК продолжают получать 4,5 тысячи человек, среди которых 37 детей. 121 пациент находятся в тяжелом состоянии, 22 - в крайне тяжелом, 23 человека на аппаратах ИВЛ, - пояснили в МВК РК. Также в межведомственной комиссии рассказали, что за прошедшие сутки было зарегистрировано 77 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, из них 7 случаев с летальным исходом. - С 1 по 14 сентября зарегистрировано 29,6 тысячи заболевших пневмонией, 328 случаев с летальным исходом, - отметили в МВК РК. К слову, всего в стране выявлены 106 855 заразившихся коронавирусной инфекцией, из них в ЗКО - 6815.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.