Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі с ознакомительным визитом посетил ключевые производственные объекты компании.

Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі с ознакомительным визитом посетил ключевые производственные объекты компании.

На Восточно-Жезказганском руднике Председатель Правления ознакомился с технологическими процессами и текущими производственными показателями, а также с режимами эксплуатации и обслуживания горной техники, организацией ремонтных и сервисных процессов.

Особое внимание было уделено вопросам охраны труда и промышленной безопасности. По словам Руслана Өскенәлі, на подземных предприятиях необходимо активнее внедрять цифровые решения для анализа и мониторинга геомеханической обстановки. Это позволит повысить уровень безопасности и своевременно выявлять потенциальные риски.

На Жезказганской обогатительной фабрике и Жезказганском медеплавильном заводе руководство компании совместно с коллегами осмотрело основные производственные цеха. В ходе обхода Председатель Правления ознакомился с состоянием оборудования и оценил уровень его технического и морального износа.

Также были обсуждены перспективы развития предприятий, включая будущие инвестиционные планы и приоритетные инвестиционные программы.

Встречи с рабочими коллективами в рамках данного визита не проводились, однако такие встречи запланированы на ближайшее время. Руководство компании намерено провести прямой диалог с сотрудниками на всех производственных площадках.

Ознакомительные визиты на предприятия являются частью системной работы руководства компании. Они направлены на глубокое понимание реальных производственных процессов, определение ключевых задач и формирование планов дальнейшего развития. Впереди значительный объем работы и реализация планов по модернизации и повышению эффективности производства.