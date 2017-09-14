В этом году 800 новобранцев из ЗКО пополнят ряды вооруженных сил РК, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске начался осенний призыв. Ежедневно будущие солдаты проходят медкомиссию. Медики смотрят не только на физическое, но и на психическое здоровье будущих солдат. - Среди заболеваний, которые препятствуют прохождению службы, в основном преобладают те, которые связаны с нашим образом жизни. В основном это заболевания опорно-двигательного аппарата, такие как сколиоз, остеохондроз, плоскостопие. Также мешает службе нарушение зрения, хронические гастриты, холециститы. Следует отметить, что по сравнению с 2000 годом отмечается улучшение физического состояния призывников, - говорит врач-терапевт Галима ДЖУМАБЕКОВА. В военкомате говорят, что желающих служить хоть отбавляй. А для тех, кто станет уклоняться от службы в армии, в уголовном кодексе предусмотрено наказание. - Предусмотрен административный штраф в размере 1000 МРП или лишение свободы сроком на один год. Также граждане, которые симулируют болезнь или занимаются подлогом документов, обманом, для них предусмотрен административный штраф в размере 3000 МРП или лишение свободы сроком на три года, - сообщил заместитель начальника департамента по делам обороны ЗКО Муратбек САРСЕНГАЛИЕВ. В военкомате также отмечают, что многие после срочной службы, возвращаются в ряды вооруженной армии на контрактную службу. На сегодняшний день порядка полутора тысяч солдат из ЗКО проходят срочную службу, еще около 70 по контракту. - Я ухожу служить по собственному желанию в службу государственной охраны национальной гвардии, я хочу служить. Хочу в дальнейшем связать свою жизнь с военной структурой, либо работать в органах, - рассказал призывник Адиль АХИЛИВ. Призывная комиссия будет проходить вплоть до декабря месяца. Поэтому призывникам настоятельно рекомендуют сразу же после получения повесток явиться по месту требования, иначе наказания им не избежать. Виктор МАКАРСКИЙ