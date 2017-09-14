В Уральске начался осенний призыв. Ежедневно будущие солдаты проходят медкомиссию. Медики смотрят не только на физическое, но и на психическое здоровье будущих солдат. - Среди заболеваний, которые препятствуют прохождению службы, в основном преобладают те, которые связаны с нашим образом жизни. В основном это заболевания опорно-двигательного аппарата, такие как сколиоз, остеохондроз, плоскостопие. Также мешает службе нарушение зрения, хронические гастриты, холециститы. Следует отметить, что по сравнению с 2000 годом отмечается улучшение физического состояния призывников, - говорит врач-терапевт Галима ДЖУМАБЕКОВА. В военкомате говорят, что желающих служить хоть отбавляй. А для тех, кто станет уклоняться от службы в армии, в уголовном кодексе предусмотрено наказание. - Предусмотрен административный штраф в размере 1000 МРП или лишение свободы сроком на один год. Также граждане, которые симулируют болезнь или занимаются подлогом документов, обманом, для них предусмотрен административный штраф в размере 3000 МРП или лишение свободы сроком на три года, - сообщил заместитель начальника департамента по делам обороны ЗКО Муратбек САРСЕНГАЛИЕВ. В военкомате также отмечают, что многие после срочной службы, возвращаются в ряды вооруженной армии на контрактную службу. На сегодняшний день порядка полутора тысяч солдат из ЗКО проходят срочную службу, еще около 70 по контракту. - Я ухожу служить по собственному желанию в службу государственной охраны национальной гвардии, я хочу служить. Хочу в дальнейшем связать свою жизнь с военной структурой, либо работать в органах, - рассказал призывник Адиль АХИЛИВ. Призывная комиссия будет проходить вплоть до декабря месяца. Поэтому призывникам настоятельно рекомендуют сразу же после получения повесток явиться по месту требования, иначе наказания им не избежать.