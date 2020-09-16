Уважаемые жители и гости нашей области! Сообщаем об открытии мебельного салона «Уютный дом» 18 сентября в п. Зачаганск. Салон мебели «Уютный дом» открывается в Зачаганске

В честь открытия с 18 по 25 сентября дарим скидку 10%.

Ждем вас по адресу: п. Зачаганск, ул. Жангир Хана, 9. Телефоны: 8(7112) 30-41-44, 8 771 546 18 27.