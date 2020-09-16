Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом заявил на брифинге директор филиала по Атырауской области некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» Сабит Куралбек. - В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, в июле, августе, сентябре этого года предприниматели могут пользоваться бесплатными медицинскими услугами, относящиеся к 29 категориям малого и среднего бизнеса, освобожденных от перечисления взносов в фонд ОСМС. Для этого руководители предприятий должны представить списки своих работников в электронном формате, не позднее 25-го числа каждого месяца. Жителям, не желающим открепляться от выбранной в прошлом году поликлиники, не нужно никуда ходить. Они автоматически будут прикреплены к той же поликлинике. Вопросы по некоторым моментам можно загружать в приложении «Qoldau 24/7» или оставить в виде электронного сообщения в номере 1406,- сказал Сабит Куралбек. ​ ​ ​ ​ ​ Напомним, что кампания по добровольному прикреплению граждан страны к поликлиникам проходит ежегодно с 15 сентября по 15 ноября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.