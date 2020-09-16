Футбольная сборная Казахстана оказалась на первой строчке в таблице Группы 4 Третьего дивизиона Лиги Наций после двух сыгранных туров, но букмекерские эксперты не верят в итоговый успех команды. Букмекеры не верят в успех сборной Казахстана в Лиге Наций Выиграв в первом туре нового сезона Лиги Наций на выезде у Литвы (2:0) и уступив затем в домашнем поединке с Беларусью (1:2), сборная Казахстана сумела сохранить первое место в турнирной таблице своего квартета. Все участники этой группы набрали по 3 очка в 2-х стартовых турах, но у подопечных Михала Билека преимущество над конкурентами по дополнительным показателям. Казалось бы, все шансы на итоговый успех и повышение в классе до 2-го Дивизиона Лиги Наций у казахстанской команды в данной ситуации имеются, однако букмекеры не спешат верить в перспективы нынешнего лидера. Официальный сайт Betcity порадовал любителей ставок специальной линией на победителя Группы 4, и там на успех Казахстана можно заключить пари с высоким коэффициентом 5.00, то есть вероятность в данном случае составляет лишь 20%. Фаворитами группы эксперты Бетсити считают команду Албании, на которую можно поставить с коэффициентом 2.00. Также выше шансы, чем у сборной Казахстана, букмекеру кажутся у сборной Беларуси – коэффициент на успех этого коллектива 3.75. Отметим, что лучшие БК предлагают не только поставить на конкретный матч или турнир, но и воспользоваться опцией ставки на долгой дистанции. Именно таким вариантом и является ставка на фаворита группы 4 в Лиге Наций, где играет сборная Казахстана.