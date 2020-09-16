Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, случай произошел 13 сентября примерно в 16.40 - 37-летний житель Уральска в состоянии алкогольного опьянения возле магазина по улице Ульяны Громовой нанес ножом удары в живот 40-летней женщине, - пояснили в ведомстве. В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что женщина была госпитализирована в Областную многопрофильную больницу. Ее состояние оценивается как стабильное. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.