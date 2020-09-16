Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции по РК, за прошедшие сутки по республике было зарегистрировано 64 заразившихся коронавирусной инфекцией, из них четыре случая - в ЗКО. - Всего по Казахстану было выявлено 106984 случая COVID-19, по ЗКО - 6826. На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4 037 человек, среди которых 37 детей, - пояснили в МВК РК. Также в МВК РК сообщили, что за прошедшие сутки было зарегистрировано 408 случаев заболевания пневмонией, один случай с летальным исходом. - С 1 августа этого года было зарегистрировано 30 074 случаев заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19, 332 случая с летальным исходом, - отметили в МВК РК.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.