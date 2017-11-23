ДТП произошло сегодня, 23 ноября, примерно 7 утра по улице Гагарина, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, водитель автомобиля марки «Ауди» ехал по улице Гагарина в центр направлении. - Он совершил наезд на 79-летнего мужчину, который переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора, - отметили в ДВД ЗКО. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Напомним, 23 ноября по улице Гагарина в районе остановки ТЭЦ был сбит пенсионер. От полученных травм мужчина скончался на месте.