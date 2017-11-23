В августе полицейские получили 180 новых авто, на приобретение которых было выделено 900 миллионов тенге, однако депутатов удивило, что полицейским требуются еще автомобили, сообщает "Диапазон". Иллюстративное фото из архива "МГ" В этом году перед праздником актюбинские полицейские получили 180 новых служебных машин. Как сообщили в ДВД, 150 «Нив» получили участковые инспекторы, особая нехватка транспорта была в районах. 14 «ГАЗелей» достались батальону дорожной полиции, еще 16 «ГАЗелей» – другим службам ДВД и структурным подразделениям в районах. Всего на приобретение 180 автомобилей для ДВД из бюджета в этом году выделили около 900 миллионов тенге. – Благодаря вам (депутатам - прим. ред.) в этом году мы закупили 180 единиц автотранспорта, но на списание идет 205. Все машины, которые приобретали, даю слово, получили участковые инспекторы и патрульные полицейские. Ни один начальник любого уровня ни одну из этих машин не получал, – уверил начальник Актюбинского ДВД Махамбет АБИСАТОВ. Теперь, по предварительному запросу ДВД, нужны 106 машин, чтобы обеспечить дорожно-патрульных полицейских, включая снегоходы для природоохранной полиции, которая борется с браконьерами в Иргизском районе. На это ДВД просит 810 миллионов. – Вы просите 810 млн тенге на приобретение автотранспорта. Где такое количество авто содержите? Есть ли для этого гараж? Потому что ежегодно выделяются средства на приобретение автотранспорта для ДВД. А результат? – заявила секретарь маслихата Сания Калдыгулова. – Если на такое количество машин строить гаражи, ни один бюджет не потянет. Мы пошли по другому пути – установить навесы. Достаточно уберечь машину от дождя и снега. Утром незаледеневшую машину завел, прогрел и поехал. В районах и селах также нет необходимости строить гаражи, так как сельские участковые хранят машины у себя дома, – объяснил глава ДВД. Стоит подчеркнуть, что запрашиваемые средства не окончательны, так как депутаты будут решать, стоит им выделять столько денег или нет. Напомним, в 2016 году в Уральске при обсуждении уточнений в бюджет полицейские области просили выделить средства на приобретение авто. Депутат ЗКО Амангельды ТАСПИХОВ также был возмущен. Он заявил, что по мнению избирателей, полицейских машин на дорогах области больше, чем обычных. К слову, тогда полицейским было отказано.