Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов заместителя руководителя СПК "Орал" Артура ДОСКАЛИЕВА, стоимость проекта составляет 1,6 млрд тенге. - На сегодняшний день у нас есть три проекта в сфере здравоохранения, которые мы реализуем по программе государственно-частного партнерства. Одним из них является передача в доверительное управление поликлиники №7. Сейчас к ней прикреплены более 37 тысяч человек. В месяц на одного пациента для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи выделяется 1215 тенге, - сообщил Артур ДОСКАЛИЕВ. При передаче в доверительное управление поликлиники новому владельцу необходимо будет провести ремонт здания, оснастить его необходимым оборудованием и оказывать медпомощь пациентам. Конкурс на передачу поликлиники частным лицам будет объявлен в декабре 2017 года.