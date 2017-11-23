Фото с сайта realways.kz По словам бригадира поезда Акмарал УТЕПОВОЙ, о том, что в 16 вагоне у 22-летней беременной женщины по имени Жупар начались схватки, сообщил проводник. О том, что в одном из вагонов у пассажирки начались схватки, по рации немедленно сообщили дежурному вокзала. На вызов прибыли молодая акушерка с фельдшером. Медики сообщили, что на станции Сойтес, где поезд совершил остановку, нет больницы и пункта скорой помощи, для получения квалифицированной помощи необходимо добраться до станции Бейнеу. Бригадир поезда решил взять с собой акушерку и фельдшера, так как время между схватками сократилось, и роды могли произойти в любую минуту. При этом выяснилось, что акушерка роды никогда не принимала, а фельдшер также побоялся идти на отчаянный шаг. Через некоторое время выяснилось, что ребенок лежит в утробе матери неправильно и идет к выходу ногами вперед. Узнав об этом, Акмарал не отчаялась, надев белый халат и медицинские перчатки, принялась поддерживать роженицу и готовилась принять роды. К счастью, девочка появилась на свет в 1.30, но так и не вскрикнула. Это стало новым испытанием для помощников. Бригадир принялась шлепать по попе малыша. Когда же ребенок наконец заплакал, крику младенца принялся аплодировал весь вагон. В Бейнеу молодую маму и малыша увезли на скорой в родильное отделение. В настоящее время их состояние стабильное, бригадиру поезда, принимавшей роды, предложили стать крестной мамой новорождённой девочке. Акмарал УТЕПОВОЙ 33 года, она является мамой 2 детей.