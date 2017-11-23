ХХІІІ Зимние Олимпийские игры пройдут в городе Пхенчхан в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года. На сегодняшний день национальная сборная Республики Казахстан завоевала 9 лицензий. У мужчин на дистанции 500 метров завоевано 3 лицензии, 1500 метров – 1 лицензия. У женщин на дистанции 500 метров – 1 лицензия, 1000 метров – 2 лицензии, 1500 метров – 2 лицензии. Данные лицензии не являются именными, то есть не закреплены за определенными спортсменами. Окончательный список участников от нашей страны по шорт-треку будет утвержден 10 декабря на заседании Международной Федерации конькобежных видов спорта (ISU). Лицензии на участие в ХХІІІ Зимних Олимпийских играх по шорт-треку были разыграны по результатам прошедших четырех этапов Кубка Мира: первый этап Кубка Мира прошел в Будапеште с 28 сентября по 1 октября. Второй этап Кубка Мира проходил в Дордрехте (Нидерланды) с 5 по 8 октября.Третий этап Кубка Мира был разыгран в Шанхае в начале ноября, четвертый этап Кубка Мира прошел с 16 по 19 ноября в Сеуле (Южная Корея). По результатам четырех Кубков мира от нашей области кандидатами на участие в ХХІІІ Зимних Олимпийских играх по шорт-треку являются спортсмены Абзал Ажгалиев и Нурберген Жумагазиев, которые уже стали мастерами спорта международного уровня. Как сообщил главный тренер национальной сборной РК по шорт-треку Мадигали КАРСЫБЕКОВ, в ходе проведения отборочных соревнований также рассматривались кандидатуры Аниты НАГАЙ и Нуртилека КАЖГАЛИ. По словам тренера, год выдался нелегким для известных уральских спортсменов. – В ходе третьего Кубка мира Нурберген получил травму – у него глубокие порезы на пальцах из-за коньков. Теперь он должен следить за своей рукой, следовать всем предписаниям врачей, чтобы быть в форме перед началом предстоящих тренировок, – отметил Мадигали Карсыбеков. Как отметил заслуженный тренер РК, в развитии шорт-трека есть вопросы, которые требуют решения. – Провал развития спорта в любом виде от того, что нет стыковок в работе, то есть тренеры работают независимо, директора спортшкол – тоже. У нас 400 школ в стране, а результаты мизерные. Наши спортсмены становятся чемпионами на разлиных соревнованиях. Но это результат отдельных групп тренеров, отдельных федераций, отдельных энтузиастов, но это не результат общей работы всех 400 спортивных школ. Когда голландский менеджер ко мне обратился с вопросом: «Сколько у вас оплата за обучение шорт-треку?», я ответил, что это бесплатно в нашей стране. Он очень удивился. Во многих странах шорт-трек считается одним из дорогих видов спорта. В Голландии самый старый вид спорта – шорт-трек, в их стране им занимаются более 300 лет. И у них до сих пор занятия шорт-треком платно. У нас, в Казахстане, созданы все условия для развития спорта, но мы не умеем пользоваться преимуществами, – заявил Мадигали Карсыбеков. До важных соревнований для Абзала Ажгалиева и Нурбергена Жумагазиева осталось 80 дней. Предстоящие Зимние Олимпийские игры для Нурбергена Жумагазиева вторые в его жизни. – Сейчас я более уверен в себе, так как я уже участвовал в подобных соревнованиях. Подготовка к соревнованиям проходила в Голландии. Спортсмены сильные, думаю, мы покажем хороший результат в предстоящих соревнованиях, – отметил Нурберген. В свою очередь Абзал Ажгалиев поделился, что за победу придется «попотеть», так как соберутся лучшие спортсмены мира. – Очень сильные соперники по шорт-треку – это голландцы, китайцы и корейцы. И это хорошо, что в соперниках есть такие сильные спортсмены, это возможность проверить свои силы, – добавил Абзал Ажгалиев. Отметим, что в эти дни об именитых уральских спортсменах Абзале Ажгалиеве и Нурбергене Жумагазиеве журналисты из Японии снимают документальный фильм, который будет транслироваться по Национальному каналу их страны.