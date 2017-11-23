Как рассказала мама Камилы Марина РЕШЕТНИК, беременность у нее протекала хорошо. - Роды были не быстрыми, сначала отошли воды и спустя сутки я родила дочку. Из-за этого у нее было кислородное голодание, он была вся синяя, но по виду здоровая, весом в 4 клограмма 200 граммов и ростом 55 сантиметров. Как положено, спустя некоторое время, я ее покормила грудью и ей стало плохо, ребенок начал закатывать глазки. Ее тут же забрали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Поставили прибор-датчик на руку, который фиксировал ритм дыхания. В ключице у нее катетер, через который постоянно идет снабжение организма глюкозой, - рассказала мама новорожденной девочки. По словам родителей маленькой Камилы, такое заболевание встречается крайне редко. - Нам сказали, что это второй случай в Казахстане. Нашими медиками был поставлен диагноз "врожденный гиперинсулинизм", при этом заболевании поджелудочная железа вырабатывает много инсулина, который поглощает все глюкозу в организме ребенка. Каждые три часа ей измеряют уровень сахара в крови, потом повышают или понижают его, - отметили родители Камилы. Отец Камилы Олег НУГУМАШЕВ говорит, что необходимое обследование его дочери возможно провести только за границей. - Наши врачи могут только поддерживать ее состояние, и то недолгое время. Если у нее будет поражен мозг, она останется инвалидом на всю жизнь. Нам дали рекомендации - ехать в университетскую клинику Оденсе в Дании для проведения молекулярно-генетического исследования генов и хирургического лечения, потому что необходимый изотоп для Камилы в Казахстане не производится, также это исследование невозможно провести на территории СНГ. Аппарат для измерения уровня инсулина в поджелудочной железе есть только в Дании и Турции, - пояснил папа девочки. Родители новорожденной говорят, что обследование, которое необходимо для их дочери, стоит 70 тысяч долларов. - Моя жена в декретном отпуске, а я работаю неофициально, нам не под силу найти такие средства. Но без этих денег мы не справимся, - рассказал отец девочки. В управлении здравоохранения рассказали, что настоящее время Камила НУГУМАШЕВА находится в областном перинатальном центре. - Такой диагноз встречается очень редко - 1 случай на 50 тысяч новорожденных. На данный момент врачей консультируют республиканские педиатры. В областном управлении здравоохранения квоту выделяют только на лечение в Казахстане. Министерство здравоохранения республики может выделить квоту на лечение за рубеж только после рассмотрения заявки, это займет до трех месяцев. Но в данном случае лечение необходимо провести в кратчайшие, так как если будут поражены нервные клетки головного мозга, то у Камилы будет ДЦП, - сообщили в управлении здравоохранения.