Камиле НУГУМАШЕВОЙ требуется дорогостоящая операция за границей, однако родители не могут самостоятельно собрать 70 тысяч долларов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Как рассказала мама Камилы Марина РЕШЕТНИК, беременность у нее протекала хорошо.
- Роды были не быстрыми, сначала отошли воды и спустя сутки я родила дочку. Из-за этого у нее было кислородное голодание, он была вся синяя, но по виду здоровая, весом в 4 клограмма 200 граммов и ростом 55 сантиметров. Как положено, спустя некоторое время, я ее покормила грудью и ей стало плохо, ребенок начал закатывать глазки. Ее тут же забрали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Поставили прибор-датчик на руку, который фиксировал ритм дыхания. В ключице у нее катетер, через который постоянно идет снабжение организма глюкозой, - рассказала мама новорожденной девочки.
По словам родителей маленькой Камилы, такое заболевание встречается крайне редко.
- Нам сказали, что это второй случай в Казахстане. Нашими медиками был поставлен диагноз "врожденный гиперинсулинизм", при этом заболевании поджелудочная железа вырабатывает много инсулина, который поглощает все глюкозу в организме ребенка. Каждые три часа ей измеряют уровень сахара в крови, потом повышают или понижают его, - отметили родители Камилы.
Отец Камилы Олег НУГУМАШЕВ говорит, что необходимое обследование его дочери возможно провести только за границей.
- Наши врачи могут только поддерживать ее состояние, и то недолгое время. Если у нее будет поражен мозг, она останется инвалидом на всю жизнь. Нам дали рекомендации - ехать в университетскую клинику Оденсе в Дании для проведения молекулярно-генетического исследования генов и хирургического лечения, потому что необходимый изотоп для Камилы в Казахстане не производится, также это исследование невозможно провести на территории СНГ. Аппарат для измерения уровня инсулина в поджелудочной железе есть только в Дании и Турции, - пояснил папа девочки.
Родители новорожденной говорят, что обследование, которое необходимо для их дочери, стоит 70 тысяч долларов.
- Моя жена в декретном отпуске, а я работаю неофициально, нам не под силу найти такие средства. Но без этих денег мы не справимся, - рассказал отец девочки.
В управлении здравоохранения рассказали, что настоящее время Камила НУГУМАШЕВА находится в областном перинатальном центре.
- Такой диагноз встречается очень редко - 1 случай на 50 тысяч новорожденных. На данный момент врачей консультируют республиканские педиатры. В областном управлении здравоохранения квоту выделяют только на лечение в Казахстане. Министерство здравоохранения республики может выделить квоту на лечение за рубеж только после рассмотрения заявки, это займет до трех месяцев. Но в данном случае лечение необходимо провести в кратчайшие, так как если будут поражены нервные клетки головного мозга, то у Камилы будет ДЦП, - сообщили в управлении здравоохранения.
Все, кто желает помочь Камиле НУГУМАШЕВОЙ, могут позвонить по номерам телефонов родителей: 8 (707) 868-81-48, 8 (705) 504-10-15 или перевести денежные средства на счет АО «Народный банк Казахстана» № KZ536015823100123834 , БИН 960941000145 ,
АО «Каспий Банк» № KZ10722R000143405967, № карточки KZ78722С000016157304,
АО «Казкоммерцбанк» № KZ57926001PN02699198,
Киви кошелек 8 (705) 814 22 14
ИИН 821121302028.