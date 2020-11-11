– На месте выяснилось, что открытым пламенем горела крыша сельского дома культуры общей площадью 236 квадратных метров. На месте происшествия работали три сотрудника ДЧС ЗКО и одна единица техники. Очаг возгорания был локализован в 9.27 минут, полностью ликвидировать пожар удалось в 10.23, - сообщили в ДЧС ЗКО.

Возгорание произошло 11 ноября в 7.42. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в селе Карасу Бокейординского района горел дом культуры.