После завершения дорожно-строительных работ одной из центральных улиц села Жанибек было присвоено имя великого поэта Абая Кунанбаева. Сельчане говорят, что тем самым, мы отдаем дань уважения казахскому просветителю, основоположнику национальной письменной литературы. - На этой улице я живу вот уже 17 лет. Таких условий как сейчас раньше не было. Теперь здесь асфальтированная дорога, тротуары и уличное современное освещение. Так же мы рады и горды тем, что нашей улице присвоено имя Абая Кунанбаева. Его имя знает весь мир. Он занимает особое место в мировой и казахской литературе,- отметил житель села Гайнуш Дегетаев. Отныне внешний облик села заметно преобразился и стал ещё более благоустроенным. Особое внимание подрядчики уделили установке дорожных и опознавательных знаков. В строительстве было задействовано 35 человек, 22 из которых местные жители. - протяженность участка дороги 1,2 км. Стоимость проекта составила 97 млн тенге. На данный момент все работы завершены,- поямнил представитель подрядной организации Мирболат Танкишев.