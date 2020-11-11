Медучреждение посетил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов. - Новая пристройка позволит населению региона оказывать современную медицинскую помощь на более качественном уровне. Наша цель - снижение болезней системы кровообращения, которые являются основными причинами смертности, - сказал глава региона Махамбет Досмухамбетов. При поддержке акимата Атырауской области спонсором данного проекта выступила компания НКОК. Новая пристройка состоит из трех этажей. - Здесь будут функционировать приемно-сортировочная и диагностическая зона, клинико-лабораторная служба и администрация, специализированные отделения кардиохирургии и сосудистой хирургии, реанимационно-операционный блок и отделение интервенционной кардиологии с рентгенхирургической службой, - пояснили в управлении здравоохранения Атырауской области. Стоит отметить, что в новом корпусе установлена централизованная кислородная станция (концентратор) для бесперебойной выработки кислорода и подачи его по всему больничному корпусу. Напомним, что Атырауский областной кардиоцентр является многофункционирующим лечебным учреждением, которое оказывает специализированную и высотехнологичную медицинскую помощь населению Атырауской области, в том числе пациентам из соседних областей. Основной профиль работы лечебного учреждения - кардиология и сердечно-сосудистая хирургия, интервенционная кардио-ангиология и аритмология, а также многопрофильная хирургия. Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения Атырауской области