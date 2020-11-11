– На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 7 606 человек, среди которых 393 ребенка. 196 казахстанцев находятся в тяжелом состоянии, состояние 25 человек врачи оценивают как крайне тяжелое, 28 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. На 11 ноября зарегистрировано 242 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, - сообщили в МВК РК. С 2 по 8 ноября в Казахстане зарегистрированы 42 случая смерти от коронавирусной инфекции, семь из которых приходятся на ЗКО. Жертвами опасной инфекции стали мужчины 46 и 59 лет, а также женщины 82, 85, 71 и 27 лет.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным межведомственной комиссии РК по нераспространению коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в стране выявлено еще 568 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 24 из которых в ЗКО. Таким образом, в стране подтверждено 117 904 случая, 7 324 из них в Западно-Казахстанской области. Из общего количества заболевших 108 387 человек выздоровели.