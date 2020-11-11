10 ноября, аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов в торжественной обстановке вручил ключи от 18 новых автомобилей для областной станции скорой медицинской помощи. - Для своевременного осуществления медицинских вызовов населения всего в регионе функционирует 75 единиц автотранспорта. Теперь их ряды пополнились 18 новыми автомобилями. Благодаря этому уровень обеспеченности скорой медицинской помощи автомобилями в области достиг 100%, - отметил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов. Современные автомобили оснащены необходимым оборудованием для оказания первой помощи пациентам. Машины скорой медицинской помощи были приобретены за счет «БРК-Лизинг». Планируется, что 8 автомобилей будут направлены в районные лечебные учреждения, оставшиеся 10 автомобилей будут выделены на вызовы скорой помощи жителям города Атырау. В настоящее время всего в области имеются 93 машины скорой медицинской помощи. 46 из них были приобретены в этом году. - На сегодняшний день станция скорой помощи Атырау на 100% обеспечена автомобилями. На станции обновлены 70% машин скорой помощи. Отметим, что старые медицинские машины прибыли 2-3 года назад. В следующем году за счет средств республиканского бюджета планируется дополнительно обеспечить 60 единицами автотранспорта, - сообщили в облздраве.