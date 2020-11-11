Процедура перевода земель из лесного фонда в земли города была инициирована акиматом г.Уральска в полном соответствии с Генеральным планом развития города, утвержденным постановлением №1362 Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года. Генеральный план города определяет долгосрочные перспективы территориального развития Уральска, формирования архитектурно-планировочной структуры, функционально-градостроительного зонирования территории, принципиальные решения по организации системы обслуживания и размещения объектов общегородского назначения, развития улично-дорожной сети и транспортного обслуживания, инженерной инфраструктуры, предложения по инженерной защите и подготовке территории, градостроительные мероприятия по улучшению экологической обстановки. Проект предусматривает развитие объектов рекреационного назначения посредством максимального сохранения существующих зеленых насаждений в окрестностях города и пойменных территориях его водных артерий, формирования системы зеленых территорий различного назначения (парков, скверов, бульваров, специальных и санитарно-защитных), в соответствии с требованиями градостроительных и других нормативных документов. Система общегородских и районных магистралей принята с учетом организации удобного транспортного сообщения между селитебными территориями и промышленными зонами, а также между жилыми образованиями внутри селитебных территорий.