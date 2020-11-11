Сегодня, 11 ноября, в региональной службе коммуникации ЗКО состоялся брифинг, на котором заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев рассказал о строительстве дороги и парковой зоны в Переволочной роще. - Строительство дороги через Переволочную рощу обусловлено необходимостью создания транспортного кольца внутри города. Помимо этого, на территории самой рощи предусмотрено строительство парковой зоны, то есть эти два фактора являются первой причиной для основания стройки. Сейчас стоит вопрос о переводе Переволочной рощи из лесного фонда на земли города. До момента, пока земли находятся в лесном фонде, никакой деятельности на этой территории проводится не может. Сама процедура предусматривает то, что до проведения проектных работ пройдёт этап общественных слушаний, которые уже ранее назначались. Было задано большое количество вопросов по этому поводу и для того, чтобы на них ответить, общественные слушания были перенесены ориентировочно на январь-февраль 2021 года. Об этих слушания будут уведомлены жители города через СМИ, - отметил Асхат Кульбаев. Он пояснил, в случае, если земли будут переведены из лесного фонда в земли города, то только тогда начнутся проектно-изыскательские работы, а проекты по строительству будут проходить государственную экспертизу. Также замакима областного центра заявил, что согласно проектам будет предусмотрена компенсация вырубленного леса. - На процесс строительства дороги в лесной зоне будут предусмотрены различные транзитные пути для животных в виде тоннелей. Конечно, если последует частичная вырубка деревьев, то взамен будет высажено обусловленное законом количество деревьев, чтобы компенсировать уничтожение лесного фонда, - заверил Асхат Кульбаев. К слову, проект строительства дороги - бюджетный проект, и если будет вырубка, восстановление будет за счет бюджетных средств. - В случае нахождения инвесторов, которые возьмутся за обустройство парка, спортивных и беговых площадок, восстановление лесного фонда будут осуществлять они, - сказал замакима Уральска. Со слов Асхата Кульбаева, процесс освоения рощи - достаточно дорогостоящий проект и естественно и вариант государственного-частного партнерства подразумевается сам собой. - Этот вариант не исключается, - сказал Асхат Кульбаев. - Инвестиции будут привлекаться по принципу их возмещаемости. К примеру, один из вариантов: если срок погашения инвестиций будет растягиваться на определенный период, это даст разгрузку для бюджета. Заместитель градоначальника поведал, что создание парка, строительство дороги и дорожной инфраструктуры города предусмотрено для снижения напряженности на дорогах. Также Асхат Кульбаев дал объяснение деления рощи на земельные участки. - С 2011 года некоммерческим акционерным обществом "Правительство для граждан" производится координирование существующих участков, на сегодняшний день по городу их не более 30%. Чтобы иметь представление, в городе расположены около 85 тысяч участков, которые находятся под индивидуальными жилыми домами, порядка 12-15 тысяч участков находятся под коммерческими объектами. Соответственно, у нас есть 170 дачных садоводческих обществ, куда входит 18 тысяч дачных участков. То есть все эти участки необходимо координировать. Этот процесс идет в рамках цифровизации, и он еще будет длиться несколько лет. Этот казус (деление участков Переволочной рощи - прим. автора) система выносит за пределы и поэтому часть участков оказалась на территории Переволочной рощи, - дал объяснение замакима Уральска.- Я официально утверждаю, что на самом деле на территории рощи нет участков, имеющих кадастровые номера. Это ошибка системы на сайтах e-batys.kz и системе земельного кадастра. Стоит отметить, совсем недавно в инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО сообщили, что строительство дороги в лесном массиве возможно только в исключительном случае - с разрешения республиканского комитета земельных ресурсов. - Мы сейчас и говорим о том, что последующее проектирование и строительство дороги основывается на утвержденном генеральном плане и те дороги, которые будут построены на территории Уральска, будут иметь значение муниципальных и республиканского значения. В данный момент противоречий не вижу, - сказал Асхат Кульбаев. - Все проекты будут проходить госэкспертизу и общественные слушания. Общественность сможет выразить свое мнение и оно обязательно будет учтено в проекте. Объяснение тому, почему дорогу нельзя спроектировать так, чтобы она не затрагивала Переволочную рощу, заместитель градоначальника ответил: "Природный каркас, который окружает Уральск - это три реки: Урал Чаган и Деркул. Они на сегодняшний день определяют вектора развития города. Строительство другой дороги будет наиболее дорогостоящей, потому что потребуется возведение не одного, а нескольких мостов через водные преграды. Именно проезд через Переволочную рощу является наиболее оптимальным.