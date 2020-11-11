Для сельчан это долгожданное событие. Ведь теперь в каждом доме есть качественная питьевая вода. Вопрос обеспечения чистой питьевой водой является одним из главных. В рамках государственной программы «Дорожная карта занятости» в селе Елтай проведена реконструкция водопровода. Подрядной организацией выступила компания ТОО «Жиенбай», которая выполнила все работы в срок. -Проблем при реконструкции не было. Мы приступили кработам весной и вот сейчас уже сдали объект в эксплуатацию. Даем гарантию на свою работу. Хочу отметить, что воду подвели к каждому дому. Поэтому теперь 100% жителей обеспечены чистой питьевой водой,- рассказал начальник участка ТОО «Жиенбай» Ербол Жумашев. К ремонтным работам подрядная организация приступила в апреле текущего года. Стоимость проекта составляет 192 млн тенге. Необходимо отметить, что это не первый объект водоснабжения в районе, который строит данная компания. -Все работы выполнены в рамках государственной программы. Сейчас к водопроводу подключены 90 домов и все социальные объекты. Также разработана проектно-сметная документация на подведение водопроводных сетей к сельским населенным пунктам Кособа, Шагырлыой, Булан и Жамбыл,- пояснил руководитель районного отдела строительства Артур Искаков. Централизованное водоснабжение сейчас есть у 85,8% населения района или у 17 395 жителей. Планируется к концу следующего года показатель водообеспеченности района довести до 93,9%.