Иллюстративное фото из архива "МГ" Авария произошла 9 ноября в 22.25. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 32-летний водитель автомашины марки Hyundai Accent ехал по улице Маресьева и на пешеходном переходе сбил 57-летнюю женщину. Пешеход от полученных травм скончалась на месте. – Водитель водворен в изолятор временного содержания УП г.Актобе. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Департамент полиции призывает граждан соблюдать правила дорожного движения и ответственнее относиться к вопросам безопасности транспортных средств и пешеходов на дорогах области, - сообщили в полиции.