Утром 11 ноября в Уральске выпал первый снег. Горожане с удовольствием позируют на фоне снегопада и выкладывают фото в социальные сети. Синоптики РГП "Казгидромет" сообщают, что в ближайшие три дня горожан ожидают осадки в виде снега. Если до сегодняшнего дня уральцев радовала теплая осень и плюсовая температура, то теперь на смену придут холода. Ночью столбики термометров будут опускаться до 10 градусов ниже нуля. Таким образом, высока вероятность образования гололеда. Полицейские области рекомендуют при ухудшении погоды воздержаться от дальних загородных поездок, в особенности в ночное время суток. – Не забудьте использовать зимние шины, которые согласно техническому регламенту маркируются знаками в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее, а также маркированных знаками «М+S», «М&S», «МS». Напоминаем, что управление транспортными средствами, не отвечающими установленным правилам обеспечения безопасности дорожного движения образуют состав правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 590 КРКоАП, за которое предусматривается административный штраф в размере 5 МРП или 13890 тенге, - отметили полицейские.