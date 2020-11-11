Скриншот с видео ДТП произошло 11 ноября около 8.00. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на мосту столкнулись автомашины марки ВАЗ-2107, Lada Priora и Volkswagen. – По предварительной информации, водитель автомашины марки ВАЗ-2107 не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной марки Lada Priora, - сообщили в полиции. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что вызов на пульт станции скорой медицинской помощи поступил в 8.05. – В следствие аварии пострадали две женщины. У одной пострадавшей диагностирован ушиб обеих голеней, у второй - закрытый перелом левого надколенника. Обе доставлены в хирургическое отделение областной многопрофильной больницы, - сообщили в облздраве. Стоит отметить, что после ДТП на мосту образовались километровые пробки. Движение было затруднено, на месте работали сотрудники полиции.