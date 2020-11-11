", 264 УК РК " Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них", 301 УК РК "

Незаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ".

Как сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков, двое граждан Украины 53 и 55 лет переоборудовали и оснастили обычный гараж в Теректинском районе под нарколабораторию. – Задержанием занимались сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом ДП ЗКО и департамента КНБ по ЗКО. Мужчины занимались изготовлением и хранением синтетических наркотиков, психотропных веществ и их аналогов в целях сбыта. В ходе оперативных мероприятий обнаружено и изъято более 30 кг синтетических наркотических веществ и 31 кг реагента для изготовления. Согласно заключению экспертов, большая часть веществ - это «Пирролидиновалерофенон» и «Мефедрон». На территории ЗКО такой факт был выявлен впервые, - сообщил Болатбек Белгибеков. Стоит отметить, что по данному факту полицейские начали досудебное расследование по статьям 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов